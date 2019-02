Polar Music Preis Gewinner

Am 11.Juni wird der Polar Music Preis -dotiert mit 110.000.- € an den Hip-Hop Pionier Joseph Saddler https://de.wikipedia.org/wiki/Grandmaster_Flash - www.grandmasterflash.com verliehen . Eine Weitere Gewinnerin ist die Geigerin Anne Sophie Mutter www.anne-sophie-mutter.de https://de.wikipedia.org/wiki/Anne-Sophie_Mutter Die Preise werden in Stockholm verliehen www.polarmusicprize.se