Familienministerin eröffnet Kieler Woche

Die Familienministerin Franziska Giffey eröffnet am 22.06. die www.kieler-woche.de 2019 . Diverse Highlights von Bands -Segelwettbewerben erwarten die über 3 Mill.Besucher . Musikzelte - Kulturangebote - und viele weitere Veranstaltungen finden in www.kiel.de statt. Über 400 Bands werden erwartet - vom www.ndr.de www.rsh.de zwischen Kiel und Schilksee. www.kieler-woche.de/de/musik/index.php gratis - beim größten Sommerfest und Segelfest in Europas Norden www.kieler-woche.de/de/_info/programm.php - www.kiel.de