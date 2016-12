3 Sat Weihnachtsberatung

Für manche Alleinstehende und Ältere ist Weihnachten kein Fest der Freude. Aus diesem Grund bietet www.3sat.de Krisengespräche mit psychologischer Beratung an- anonym - Einsame-Trauernde u. Notleidende können sich am 24.12. - 25.12. - 26.12. u. 31.12 sowie 1.Jan. an die Tel. Nr. 0664-846 39 07 wenden . im www.3sat.de Text Seite 739 weitere Infos.

Der Apotheken-Notdienst ist unter 0800 00 22833 kostenlos erreichbar / Handy 22833 ( gebührenpflichtig ) oder über www.aponet.de