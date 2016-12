Jazz u. mehr - im TV

www.arte.tv/de 26.12. 5.00 Wayne Shorter / 30.12. 5 Uhr The Black Kays und ab 21.50 The Rolling Stones in Havanna / ab 23.45 The Doors / ab 1.10 Damon Albern u. Radiohead in Concert ---- www.br.de/fernsehen/ard-alpha am 25.12 22.30 alpha-Jazz - 31.12. ab 20.15 Jazzwochen Burghausen und weitere Konzerte ( ca über 5 Stunden Jazz ) www.3sat.de 31.12 ab 6.30 Pop around the clock / 31.12. www.br.de ab 0.55 Thilo Wolf & Friends u. 2.25 Afrika Festival Würzburg 2016 - siehe auch www.hoerzu.de ------ " Allen Freunden ein " Schönes - Liebes - Gutes und Gesundes " Weihnachtsfest und ein jazziges Jahr 2017