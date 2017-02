Jazzsänger Al Jarreau (76) gestorben

Der Sänger Al Jarreau -geb. 12.03-1940 in Milwaukee/ Wisconsin ist am 12.02.2012 in Los Angeles verstorben. Vor einigen Tagen hatte der mehrfach ausgezeichnete Musiker sein Karriereende , aus gesundheitlichen Gründen angekündigt . https://de.wikipedia.org/wiki/Al_Jarreau ( alle Infos u. Auszeichnungen ) - Er hatte mehrere Grammys erhalten u. einen Stern (2001) in Hollywoods Wolk of Fame. Eine große Pop und Jazz - Stimme ist verstummt . Doch im Herzen vieler wird er weiterleben. Große Trauer ist bei vielen Kollegen u. Musikern . www.aljarreau.com Er hatte 1991 die Ehrendoktorwürde des Berklee College und hatte für 2017 Auftritte in Deutschland geplant. -