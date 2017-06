Jazztrompeter Ernesto " Tito " Puentes ist tot

Der Jazzmusiker- geb am 7. Nov.1928 in Havanna - starb am 8.6.2017 in Montpellier. ( Südfrankreich ) Er veröffentlichte über 200 Alben u. begleitete diverse Stars wie Eddy Mitchell - Silvie Vartan-Michel Delpech u.a. In den 50 er Jahren blieb er nach einer Europatournee in Frankreich. Gründete 1995 eine eigene Big-Band mit ca.20 Musikern , die z.T. aus Kuba-Kolumbien oder Venezuela stammten. Seine letzten Konzerte gab er 2015 in Frankreich. Er galt als Trompetenvirtuose und der Jazz verliert mit ihm eine Jazzlegende.