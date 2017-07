Sparkassen Arena Kiel Konzerte

Martin Grubinger mit seiner Percussionshow kommt am 6.7. in die Halle , die auch die Heimat des www.thw-handballs.de ist -weitere Veranstaltungen sind Lucke Mockridge -Riverdance - Polizeishow 2017 - Johannes Oerding www.johannesoerding.de - Disney in Concert - Xavier Naidoo www.xaviernaidoo.de und im Vorverkauf Mother Afrika - Stahlzeit - ADAC JUmp & Race Masters - Peter Maffay www.maffay.de u.a. Ein großer Parkplatz am Haus u. eine Tiefgarage bieten den bis über 10.000 Besuchern Platz. Alle Infos unter www.sparkassen-arena-kiel.de