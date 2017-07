Kultursommer Kiel

Diverse Konzerte - wie im www.blauerengel-kiel.de ( Swing / Tanz ) - Hafenrundfahrten- - Tanzveranstaltungen - Stadtgänge- - Swing mit der www.jazzconnection.nl (15.7) - Live Übertragung der Oper " Turandot" - Stadtgang " Stolpersteine " ( 16.07. - die von dem Künstler Gunter Demnig in Kiel gesetzt wurden. ( www.stolpersteine.eu u. https://de.wikipedia.org/wiki/Stolpersteine mit einer Liste u. auch unter https://de.wikipedia.org/wiki/Gunter_Demnig - In Kiel unter www.kiel.de/stolpersteine . Veranstaltungen des www.shmf.de (18.7) - Jam Session -- Sommerfestival in der www.traumgmbh.de - Brauereiführungen (3.08) www.kiel-museum.de -Literaturfest im Alten Botanischen Garten www.literaturhaus-sh.de und viele weitere Veranstaltungen wie Ausstellungen , von Juli bis September . Mit Lesungen für Kinder oder Bastelnachmittag u. Besuch der www.kunsthalle-kiel.de . Am Bootshafen www.bootshafensommer.de vom 21,7- 29.8. Musik-Wassersport -Events - www.kiel-sailing-city.de - Designertage www.designtage-kiel.de - Weitere Events - Museumsnacht- Festival am Strand - Frock Summer Festival - Kiel-Lauf und..und . Oder Veranstaltungen in der www.sparkassen-arena-kiel.de Ein Programmheft mit allen Veranstaltungen u. Events , liegt an verschiedenen Stellen aus - oder das Programm unter www.kiel.de/kultursommer