Uelzen Open R 4. bis 6.8

Am 1.8 tritt Sting in der Halle auf . Ab 4. bis 6.8. das Uelzen Open R mit Max Giesinger - Rea Garvey -Gregor Meyle - Silbermond und weitere Stars in www.uelzen.de in der . Weitere Konzerte u. Informationen zu Karten u. Veranstaltungen unter www.jabelmannhalle.de