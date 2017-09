SWR Jazzpreis an Christian Lillinger

Der Jazzpreis des www.swr.de 2017 geht an den Schlagzeuger Christian Lillinger . Der Preis ist mit 15.000.- € dotiert und wird am 10.Oktober überreicht. Der 1984 in Lübben geborene Musiker -Komponist ist " couragiert und beständig nach Erweiterung seines Ausdrucksspektrums " und steht " für das Nonkonformistische der Kunstform Jazz " so die Jury . Der Preis wird vom www.swr.de und dem Land Rheinland-Pfalz gestiftet. Nach seinem Studium in Dresden sorgte Lillinger mit an Projekten mit den Trios " Trio Hyperactive Kid " -dem " Trio Grünen " - " Trio Starlight " -" Trio Dell / Lillinger / Westergaard - "-Rolf Kühn Unit " - " Joachim Kühn Trio " - "KUUI " - Hendrik Walsdorf Trio " u.a. -vielen ist er auch durch Auftritte bei der www.jazzbaltica.de bekannt , oder als Mitglied in der www.u-d-j.de (Union Deutscher Jazzmusiker ) . Karten für das Preisträgerkonzert am 10.10 in Ludwigshafen beim www.enjoyjazz.de im www.dashaus-lu.de unter der Tel. Nr. 0621 / 5 04 28 88 Mehr unter https://de.wikipedia.org/wiki/Christian_Lillinger und seiner Webseite www.christian-lillinger.com ( das Preisträgerkonzert wird im www.swr2.de am 28.11. ab 21:03 ausgestrahlt ) so der www.swr2.de u. www.swr.de