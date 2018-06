Jazz in Kampen /Sylt July

Am 13 u. 14. July findet in www.kampen.de auf www.sylt.de wieder das Jazzfest mit www.tillbroenner.de https://de.wikipedia.org/wiki/Till_Brönner dem Saxofonisten Dave Sanborn www.davidsanborn.com https://de.wikipedia.org/wiki/David_Sanborn - dem Bassisten www.dieterilg.de/de/ https://de.wikipedia.org/wiki/Dieter_Ilg - dem Schlagzeuger www.wolfganghaffner.de https://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Haffner u. dem Soulsänger aus Italien www.mariobiondi.com statt. Dem Publikum werden zwei Top-Acts pro Abend präsentiert , wie in den vergangenen Jahren .