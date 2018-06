Kiel wird zur musikalischen Bühne

Am 16. Juni wird die www.kieler-woche.de vom Bundespräsident Frank Walter Steinmeier am Rathausplatz eröffnet . Es startet dann das " Größte Sommerfest im Norden " - Diverse Musikbühnen an der Kieler Hörn www.rsh.de und an dem Oslokai vom www.ndr.de so wie an die Bühnen von www.radiobob.de an der Spiellinie und die Bühne www.junge-buehne-kiel.de - www.facebook.com/jungebuehnekiel begleiten das größte Segelereignis. Musikalisch geht es auch in Kiel- Schilksee zu . Vor dem Rathaus gibt es einen " Internationalen Markt " mit verschiedenen Ständen aus der ganzen Welt . Das Programm - zu dem über 3.Mill. Besucher erwartet werden - Boote der Marine , verschiedener Länder und Segler aus vielen Ländern. Das Programm unter www.kiel.de mit dem Stadtplan u. www.kieler-woche.de