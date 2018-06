Google startet Musikdienst

Unter dem Namen YouTube Music startet Google einen Musikdienst . Auf der Video Plattform You Tube ist der Dienst als Abo erhältlich oderkostenlos ,mit Werbung. In der USA ist der Dienst seit 1 Monat sehr erfolgreich. Jetzt auch in Deutschland in einer App. , mit Videos u. Musikstreaming . Auch sind Eigenproduktionen geplant . Weitere Informationen unter u. Anmeldungen unter You Tube Music . u. unter www.google.de u. www.google.com