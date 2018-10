Bluesgitarrist Otis Rush gestorben

Der am 29.4.1934 geborene Bluesgitarrist Otis Rush ist im Alter von 84 Jahren am 29.09 verstorben. Er prägte den Chicagoer West Side Sound mit. Durch den Hit " I Can`t Quit You Baby " wurde er 1956 bekannt und erhielt 1999 einen Grammy für " Any Place I`m Going " . siehe auch https://de.wikipedia.org/wiki/Otis_Rush u. www.billboard.com